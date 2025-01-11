Администрация Байдена требовала от Meta удалять публикации о COVID-19

Представители администрации президента США Джо Байдена связывались с Meta и в грубой форме требовали удаления определенных публикаций, в частности касавшихся пандемии COVID-19, на принадлежащих компании платформах. Об этом заявил генеральный директор Meta Марк Цукерберг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, звонки из Белого дома касались в том числе постов о побочных эффектах вакцин, а также сатирического контента о пандемии. "Обычно люди из администрации Байдена звонили нашей команде и начинали кричать и сквернословить, - сказал он на подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана. - В какой-то момент мы стали им отвечать: "Нет, мы не будем удалять те вещи, которые являются правдой. Это смешно" <...>. В ответ они говорили, что это надо убрать, а мы им заявляли, что не будем удалять юмор и сатиру, а также вещи, которые являются правдой".

Ранее Цукерберг заявил о намерении прекратить деятельность сервиса по проверке фактов и смягчить правила модерации контента. По его словам, это необходимо для того, чтобы "вернуться к истокам, сосредоточиться на сокращении ошибок, упростить правила и восстановить свободу выражения на платформах". В ответ на это Байден заявил, что идея уйти от проверки фактов противоречит правосудию Соединенных Штатов.

В 2024 году Цукерберг направил письмо в комитет по судебной системе Палаты представителей Конгресса, в котором указал, что испытывал давление со стороны администрации Байдена, особенно в отношении контента, связанного с COVID-19, а также материалов сатирического характера.