Франция завершила вывод своих войск с базы Абеше в Чаде. Накануне базу покинула тяжелая техника, а сегодня - военнослужащие, сообщил портал tchadinfo. База перешла в ведение ВС Чада, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

29 ноября 2024 года Чад объявил о прекращении действия оборонного соглашения с Францией и 20 декабря потребовал вывести всех военных с территории страны до 31 января 2025 года. Сначала Чад покинули французские истребители, затем - первые 120 военнослужащих из контингента, который на постоянной основе был дислоцирован в этой стране со времени получения ею независимости в 1960 году. Последнее время в Чаде насчитывалось около 1 000 человек личного состава Вооруженных сил Франции, размещенных на трех базах - в столице Нджамене, в Файя-Ларжо и Абеше.

Властей Чада, как и других бывших колоний Франции в Западной Африке, откуда французских военнослужащих попросили ретироваться, Мали и Нигера, не устраивал тот факт, что Париж не столько помогал обеспечивать безопасность, сколько стремился сохранить свои позиции в регионе.

По словам премьер-министра Чада Алламая Халины, решение Нджамены покончить с военным сотрудничеством с Францией - "смелое и патриотичное", чадский народ давно ждал его.

Большинство комментаторов расценивают изгнание французских военных последовательно из Мали, Нигера и Чада как стратегическое поражение Парижа. По мнению журнала Le Point, уход Франции из региона "символизирует ее упадок" и объясняется "ошибками внешней политики и потерей средств влияния".

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