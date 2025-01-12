Итальянская авиакомпания возобновила рейсы в Ливию

Итальянская авиакомпания ITA Airways 12 января восстановила авиасообщение с ливийским городом Триполи. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании и трипольский минтранс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы с гордостью открываем сегодня наш первый прямой коммерческий рейс между Триполи и римским [аэропортом] Фьюмичино, укрепляя коммерческие и культурные связи между Ливией и Италией", - заявил менеджер ITA Airways Андреа Бенасси.

Уточняется, что итальянские самолеты будут отправляться в Триполи два раза в неделю.

ITA Airways свернула полеты в Ливию в 2014 году на фоне гражданской войны в стране, которая разразилась после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году при содействии войск НАТО.