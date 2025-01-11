Душа – бесценный дар. Дорожите ею

Автор: Новруз Аслан,

Депутат Милли Меджлиса, Президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца, доктор философских наук

На сайте "Новое время" на днях была опубликована статья директора Центра исламоведческих исследований "Иршад", профессора, доктора философских наук Рафика Алиева. Статья озаглавлена "Душа и покой несовместимы (Душа - ангел небесный)".

Статья потрясла меня своей глубиной, нестандартными подходами уважаемого профессора и созвучием его тезисов с моими собственными представлениями о добре и зле. Рафик Алиев попытался разобраться в сути понятия "душа", этой высокой категории, которую большинство воспринимает в очень приземленном значении. Наша душа, пишет он, это добрый ангел. Но добрые ангелы не могут работать за нас. "Они служат нашим желаниям и намерениям, не вмешиваясь при этом в дела ангела зла - дьявола. Такой уж у них небесный уговор. Нашему скудному уму с небольшими возможностями приходится находиться в центре данного уговора. Ангел находится внутри нас, а дьявол ходит вокруг с намерением вовлечь нас в свои грязные игры, использовать нас как очередное доказательство своего изначально недоброго отношения к человеку", - пишет Рафик Алиев.

Знакомство с этой замечательной статьей напомнило мне о многих вещах и заставило задуматься. Я давно интересуюсь этими вопросами, исследую и осмысливаю вопросы добра и зла, философии взаимодействия души и физического тела. Еще в 1994 году я написал книгу "Добро и зло", в которой попытался передать свое видение этого вопроса. И после прочтения статьи Рафика Алиева, понял, что мы с ним находимся на одной волне.

Особенный трепет вызвало новое для меня представление о душе человека как о заключенном в нем Ангеле. Для меня это было даже откровение. Мы ищем ангелов за правым или за левым плечом. Да, они там. Но еще существует Ангел внутри нас. Когда Всевышний создавал человека, Адама, он вдохнул в его тело свой дух. Это тот самый божественный дух. Вместилищем нашей души является сердце. Физическое тело является домом для нее, и в нашу задачу входит сознательная подготовка ее к новому и лучшему миру. Это такая же ежедневная обязательная работа, как и все, что мы делаем в обычной жизни. В деле воспитания души тоже приходится решать проблемы и преодолевать препятствия. Дух должен быть красивым и сильным, готовым к тому миру, который ждет его впереди. Наша душа должна быть готова, чтобы тот мир принял ее.

Это энергия, она никуда не девается. Какие-то души поднимаются, какие-то продолжают совершенствоваться в другом теле, пока не сдадут экзамен. Да, это иначе не назвать - экзамен.

Исследуя тему добра и зла, я обратил внимание на такое понятие - "продал душу дьяволу". Думаю, этот вопрос гораздо глубже, чем кажется. Его принято трактовать через поверхностные смыслы. Давайте подумаем. Почему именно дьяволу люди продают души? На мой взгляд, он до сих пор является ангелом Создателя. Хотя его называют Падшим ангелом, во всех своих публикациях на эту тему я писал о том, что он выполняет определенную миссию. Согласно поверьям, в Судный день по правую сторону будет стоять Христос (у мусульман - Мехди), а по левую сторону - тот самый Падший ангел, который будет прощен. Прощен - понимаете? Он выполняет на земном плане миссию, порученную ему работу. Его миссия заключается в том, чтобы искушать людей, направлять их по неправильному пути. Кто попадется на эту удочку, будет иметь все, но потеряет душу. Говоря терминами Рафика Алиева, потеряет своего Ангела.

Падший ангел не имеет дела с теми, кто чист душой и тверд в благих устремлениях, кто устойчив перед соблазнами. Падший ангел ждет, чтобы человек оступился, проявил свои худшие качества и низменные инстинкты. Например, пристрастится к алкоголю.

Хочу сделать небольшое отступление. На мой взгляд, 40 градусов это не содержание спирта в водке, а показатель того, насколько сократится твоя способность мыслить, насколько сузится твое мировоззрение и заглушится твоя способность работать душой. Хорошо, если человек имеет достаточно этих качеств, и после приема алкоголя от них что-то остается. Когда же человек не обладает ни большим умом, ни широким мировоззрением, ни сильным духом, водка превращает его в животное, следующее исключительно своим инстинктам. С этих позиций они обращаются с другими людьми, становятся агрессивными. Его душа оглушена и в таких случаях не может помешать деградации человека. Очень часто, протрезвев, люди не помнят того, что творили, или же не верят, что были способны на такое. Потому что это были не они, а то зло, которое пробудилось благодаря алкоголю, заглушившему голос разума и отобравшего силу у духа.

Падший ангел это великий экзаменатор. Да, именно так, на мой взгляд, его правильнее всего называть. Он проверяет нас на прочность, экзаменует, выясняет, насколько мы устойчивы к нездоровым радостям и токсичным желаниям. Такова его миссия. Эта миссия получена им от Всевышнего. Однако Всевышний наказал не приближаться к тем, чьи души чисты.

Дух, душа, частица божественного света - это подарок Адаму от Всевышнего. И ты продаешь ее за мирские блага? У покупателя большие возможности, которые он может предложить человеку в обмен на душу. Иди, богатей, покупай что хочешь, живи лучше всех, ешь вкуснее всех. Если же человек осознает себя носителем частицы божественного света, если он идет путем чести, совести, добра и человеколюбия, он будет огражден от встречи со скупщиком душ. Великому экзаменатору такие люди не интересны, ему нет до них дела. Он не станет тратить на них энергию, потому что знает - его усилия бессмысленны. Он рядом с теми, в ком имеется потенциал для падения. Это люди, склонные ко злу, кого ведет ненависть, зависть и жадность, это те, кто не устоял перед наркотиками и алкоголем. Скупщик душ там, где для него создана благоприятная среда. И, к сожалению, у Падшего ангела работы на Земле достаточно.

Между Падшим духом и Азраилом есть разница. Азраил не убивает, он забирает души в другое измерение после смерти их хранилища - физического тела человека. Падший ангел же покупает души. Люди, продавшие душу, остаются живы, но это я бы не назвал человеческой жизнь. У них есть все, что только можно пожелать, но нет души. В обмен на божественную частицу человек получает временные блага, временное богатство. Но жизнь быстротечна, и на склоне лет каждый обязательно вспоминает о том, что приближается к финишу, и начинает задумываться о посмертии и том, что его там ждет. Не случайно на старости лет благополучные во всех отношении люди вдруг прозревают и оборачиваются назад в поисках хоть чего-нибудь, что могло бы оправдать их бессмысленное существование в богатстве, разврате и пресыщении.

Душа - это великий божественный дар. Что ты ответишь, когда предстанешь перед Ним и тебя спросят, что ты сделал с этим даром? Ты не смог его сохранить, обменял на временные блага.

Купля-продажа души это торговая сделка. То, что продано, возврату и обмену не подлежит...