Лавров и Фидан обсудили предотвращение рисков для энергетической безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан провели телефонный разговор.

Как предает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД России.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по международным и региональным проблемам, в том числе ситуации вокруг Украины.

"Особое внимание уделено необходимости предотвращения действий, направленных на создание рисков для энергетической безопасности", - отмечается в сообщении.

В ходе телефонного разговора главы МИД России и Турции также обратили внимание на организацию инклюзивного национального диалога в Сирии.