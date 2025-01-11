Шольца утвердили кандидатом в канцлеры

Олаф Шольц официально утвержден кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом сообщает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что кандидатура Шольца была утверждена в рамках партийного съезда СДПГ. Издание подчеркивает, что это было сделано несмотря на плохие результаты опросов.

После оглашения результатов действующий канцлер Германии получил шестиминутные овации, говорится в публикации.