https://news.day.az/world/1722210.html Шольца утвердили кандидатом в канцлеры Олаф Шольц официально утвержден кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом сообщает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В публикации отмечается, что кандидатура Шольца была утверждена в рамках партийного съезда СДПГ.
Шольца утвердили кандидатом в канцлеры
Олаф Шольц официально утвержден кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом сообщает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В публикации отмечается, что кандидатура Шольца была утверждена в рамках партийного съезда СДПГ. Издание подчеркивает, что это было сделано несмотря на плохие результаты опросов.
После оглашения результатов действующий канцлер Германии получил шестиминутные овации, говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре