В бакинском аэропорту реализованы ключевые инфраструктурные проекты

В рамках стратегического плана развития в Международом аэропорту Гейдар Алиев были реализованы ключевые инфраструктурные проекты.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе аэропорта, были проведены работы по полной реконструкции одной из взлетно-посадочных полос в соответствии с международными стандартами и строительство и капитальный ремонт рулежных дорожек общей длиной 4,332 метра.

Для повышения качества обслуживания пассажиров были установлены современные киоски самообслуживания (Self Check-In) и системы сдачи багажа (Self-service Baggage Drop-Off), которые значительно сокращают время ожидания, упрощают предполетные процедуры и делают процесс путешествия более удобным и комфортным.