Дания предложила Трампу предложение по Гренландии

Недавно Дания направила команде избранного президента США Дональда Трампа (вступит в должность 20 января) личные сообщения, в которых выразила готовность обсудить повышение безопасности в Гренландии или увеличение военного присутствия Вашингтона на острове.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили Axios два источника, осведомленных об этом вопросе.

По их словам, датское правительство хочет избежать публичного столкновения с будущей администрацией США и попросило членов команды Трампа разъяснить его недавние комментарии по поводу Гренландии.

В посланиях Дания "ясно дала понять", что Гренландия не продается, но выразила готовность обсудить "любой другой запрос" США касательно острова, говорят собеседники издания.