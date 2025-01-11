https://news.day.az/society/1722094.html Спасатели МЧС освободили ребенка из запертой квартиры На горячую линию МЧС "112" поступило сообщение о ребенке, который оказался в беспомощном состоянии за закрытой дверью в одной из квартир многоэтажного дома на улице Чобанзаде. Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, в связи с информацией по вызову были немедленно привлечены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.
Спасатели МЧС освободили ребенка из запертой квартиры
На горячую линию МЧС "112" поступило сообщение о ребенке, который оказался в беспомощном состоянии за закрытой дверью в одной из квартир многоэтажного дома на улице Чобанзаде.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, в связи с информацией по вызову были немедленно привлечены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.
Сотрудники спасательной службы с использованием альпинистского оборудования проникли в квартиру, расположенную на третьем этаже двенадцатиэтажного дома, через балкон. Ребенок был успешно спасен и передан родителям.
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