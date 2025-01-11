Спасатели МЧС освободили ребенка из запертой квартиры

На горячую линию МЧС "112" поступило сообщение о ребенке, который оказался в беспомощном состоянии за закрытой дверью в одной из квартир многоэтажного дома на улице Чобанзаде.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, в связи с информацией по вызову были немедленно привлечены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

Сотрудники спасательной службы с использованием альпинистского оборудования проникли в квартиру, расположенную на третьем этаже двенадцатиэтажного дома, через балкон. Ребенок был успешно спасен и передан родителям.