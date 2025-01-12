https://news.day.az/sport/1722384.html Команда Эмрели победила Немецкая футбольная команда "Нюрнберг", за которую выступает Махир Эмрели, продолжает подготовку ко второй половине сезона во второй Бундеслиге. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда нашего соотечественника в товарищеском матче обыграла "Ингольштадт" со счетом 2:1.
Команда Эмрели победила
Немецкая футбольная команда "Нюрнберг", за которую выступает Махир Эмрели, продолжает подготовку ко второй половине сезона во второй Бундеслиге.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда нашего соотечественника в товарищеском матче обыграла "Ингольштадт" со счетом 2:1.
Махир Эмрели вышел на поле во втором тайме, но забить не сумел.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре