Команда Эмрели победила

Немецкая футбольная команда "Нюрнберг", за которую выступает Махир Эмрели, продолжает подготовку ко второй половине сезона во второй Бундеслиге.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда нашего соотечественника в товарищеском матче обыграла "Ингольштадт" со счетом 2:1.

Махир Эмрели вышел на поле во втором тайме, но забить не сумел.