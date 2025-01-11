Проблемы со здоровьем водителя привели к смертельной аварии

Несмотря на многочисленные предупреждения, все еще остаются водители, которые, с серьезными проблемами со здоровьем, садятся за руль и занимаются пассажирскими перевозками.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к водителям.

По информации ведомства, водитель Фаил Нематов, осуществляющий нерегулярные пассажирские перевозки на автомобиле Mercedes Vito, двигаясь по трассе Алят - Астара в Сальянском районе, из-за ухудшения самочувствия потерял контроль над машиной. В результате автомобиль столкнулся с грузовым транспортом.

В аварии пострадали как водитель, так и пассажир, житель Лянкяранского района Гусейнага Керимов. Несмотря на доставку в больницу, жизнь пассажира спасти не удалось.

ГУГДП вновь обращается к водителям с серьезными проблемами здоровья и настоятельно призывает сделать выводы из произошедшей трагедии, проявить ответственность за свою жизнь и здоровье, а также за безопасность других участников дорожного движения.

Ранее мы сообщали, что на дороге Имишли - Кюрдамир, в районе села Альетмазли Имишлинского района, произошла авария.