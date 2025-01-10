Авария в Имишлинском районе

На дороге Имишли - Кюрдамир, в районе села Альетмазли Имишлинского района, произошла авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобилей Mercedes и Ford Transit несколько человек получили различные травмы.

Местный житель Ахмед Мехдиев (1975 года рождения) был доставлен в центральную районную больницу, но, несмотря на усилия врачей, скончался в медицинском учреждении.

В настоящее время по данному инциденту проводится расследование.

Ранее мы сообщали, что в Джебраильском районе произошло ДТП со смертельным исходом.