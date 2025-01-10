https://news.day.az/society/1721901.html Авария в Имишлинском районе - есть погибший На дороге Имишли - Кюрдамир, в районе села Альетмазли Имишлинского района, произошла авария. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобилей Mercedes и Ford Transit несколько человек получили различные травмы.
Авария в Имишлинском районе - есть погибший
На дороге Имишли - Кюрдамир, в районе села Альетмазли Имишлинского района, произошла авария.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобилей Mercedes и Ford Transit несколько человек получили различные травмы.
Местный житель Ахмед Мехдиев (1975 года рождения) был доставлен в центральную районную больницу, но, несмотря на усилия врачей, скончался в медицинском учреждении.
В настоящее время по данному инциденту проводится расследование.
Ранее мы сообщали, что в Джебраильском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
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