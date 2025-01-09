В Джебраильском районе перевернулся автомобиль

В Джебраильском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Кархулу.

Автомобиль марки Mitsubishi потерял управление, в результате один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

Погибший - житель Лянкярана Ниджат Агаев, 1981 г.р. Он был военнослужащим запаса, участвовал в 44-дневной Отечественной войне и был награжден медалями.

Факт подтвердили в Карабахской региональной группе пресс-службы МВД.

По факту в Джебраильском РОП начато расследование.

Отметим, что недавно в Баку автобус маршрута № 29 попал в аварию.