https://news.day.az/society/1721639.html В Джебраильском районе перевернулся автомобиль - есть погибший - ФОТО В Джабраильском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Кархулу. Автомобиль марки Mitsubishi потерял управление, в результате один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Погибший житель Лянкярана Ниджат Агаев, 1981 г.р.
В Джебраильском районе перевернулся автомобиль - есть погибший - ФОТО
В Джебраильском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Кархулу.
Автомобиль марки Mitsubishi потерял управление, в результате один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести.
Погибший - житель Лянкярана Ниджат Агаев, 1981 г.р. Он был военнослужащим запаса, участвовал в 44-дневной Отечественной войне и был награжден медалями.
Факт подтвердили в Карабахской региональной группе пресс-службы МВД.
По факту в Джебраильском РОП начато расследование.
Отметим, что недавно в Баку автобус маршрута № 29 попал в аварию.
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