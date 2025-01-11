Человечество на пороге климатической катастрофы

На сайте Baku Network опубликована статья о том, как человечество оказалось на пороге климатической катастрофы

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2024 год вошёл в историю как самый жаркий за всё время наблюдений. Средняя глобальная температура превысила уровень доиндустриальной эпохи на 1,6°C, что стало тревожным напоминанием о хрупкости планеты. Учёные предупреждают: мы опасно близки к преодолению порога в 1,5°C, символа борьбы с глобальным потеплением, установленного Парижским соглашением 2015 года.

Этот рубеж всегда был не просто цифрой, а границей, за которой начинаются необратимые изменения. Хотя Парижское соглашение измеряет долгосрочные изменения климата, а не годовые колебания, данные за 2024 год говорят об одном - мир подходит к черте, которую нельзя пересекать.

Саманта Бёрджесс, руководитель климатической программы Copernicus, заявила, что последние два года средние температуры уже превышают заветную отметку. Йоери Рогель из Имперского колледжа Лондона отметил, что хотя один год с температурой выше 1,5°C ещё не означает глобального потепления на этом уровне, он чётко показывает: мы балансируем на грани.

Кто виноват?

Природное явление Эль-Ниньо, усиливающее температуры, сыграло свою роль, но основной виновник ясен - человек. Нефть, газ, уголь, сжигаемые во имя прогресса, насыщают атмосферу углекислым газом. В 2024 году концентрация CO₂ и других парниковых газов достигла нового максимума. Это не просто статистика, это приговор нашей экономике, основанной на ископаемом топливе.

Каждая десятая доля градуса потепления делает мир менее предсказуемым. Превышение 1,5°C грозит запуском цепной реакции: климатические системы, от лесов до океанов, могут перейти в новое состояние, которое люди уже не смогут контролировать.

Цена потепления

Тёплый воздух удерживает больше влаги, и это увеличивает вероятность экстремальных осадков. В 2024 году содержание водяного пара в атмосфере достигло рекордного уровня - на 5% выше среднего за 1991-2020 годы. Это стало причиной мощных ливней и наводнений в Испании, Бразилии и других странах.

Штормы становятся сильнее, когда сталкиваются с перегретыми океанами. Влажность усиливает опасности экстремальной жары для здоровья, превращая жаркие дни в смертельно опасные.

Климатические катастрофы 2024 года - это не прогнозы, а реальность. Наводнения, шторма, разрушенные дома и уничтоженные жизни стали глобальной повесткой. Пока учёные публиковали свои данные, Лос-Анджелес охватили лесные пожары, вынудившие десятки тысяч людей покинуть свои дома.

Чего мы ждём?

Пока мир тонет в климатических бедствиях, некоторые политики выбирают инерцию. В 2024 году, когда потребовались смелые действия, новый президент США Дональд Трамп готовил страну к выходу из Парижского соглашения и удвоению усилий по разработке ископаемого топлива.

Планета не ждёт. Она уже меняется, и не в лучшую сторону. Тёплый 2024 год - это предупреждение. Мы должны действовать решительно, чтобы не допустить разрушительного будущего. Ставки высоки, и каждая десятая доля градуса имеет значение. Это битва за жизнь на Земле, которую нельзя проиграть.

Экологические вызовы ЕС: амбиции и реальность

1 января 2025 года стал для стран Евросоюза не только днём после новогодних праздников, но и тревожным напоминанием о невыполненных экологических обязательствах. На фоне глобального потепления и усиливающихся природных катастроф ЕС стремится стать экологическим лидером к 2050 году. Однако амбициозные промежуточные цели, призванные сократить загрязнение, уменьшить выбросы парниковых газов и восстановить экосистемы, пока остаются для многих стран недостижимыми.

Раздельный сбор отходов

Одним из ключевых шагов ЕС в области устойчивого развития является минимизация вредного воздействия отходов на окружающую среду. Брюссель требует от стран-членов внедрения эффективных систем раздельного сбора для различных категорий отходов: стекла, бумаги, пищевых остатков. С 1 января 2025 года этот список пополнили текстильные изделия - изношенная одежда и обувь больше не должны попадать в обычные мусорные баки.

Но данные ЕС за май 2024 года показывают удручающую картину. Только 11 стран ввели обязательные системы раздельного сбора, а 14 ограничились добровольными инициативами. Запрет на уничтожение непроданных текстильных товаров, направленный на сокращение отходов, также привёл к неожиданным последствиям. Согласно расследованию OCCRP, Румыния стала свалкой для ненужной одежды из других стран ЕС, так как тонны вещей, переданных на благотворительность, всё равно оказываются на мусорных полигонах.

Переработка: амбиции против прогресса

Ещё одной целью ЕС является переработка 55% муниципальных отходов к 2025 году. Дополнительно предусмотрены требования для отдельных категорий: 65% упаковки и 65% электронных товаров, произведённых за последние три года, должны быть переработаны или подготовлены к повторному использованию.

Однако здесь тоже есть проблемы. По данным 2022 года, только Германия, Австрия, Словения и Нидерланды достигли целевых показателей по переработке муниципальных отходов. Бельгия, Люксембург и Италия приблизились к цели, но значительная часть стран остаётся далеко позади.

Более половины государств-членов уже выполняют требования по переработке упаковки, но лишь Латвия, Словакия и Болгария соответствуют стандартам по сбору электронных отходов.

Почему прогресс буксует?

ЕС с одной стороны устанавливает амбициозные цели, а с другой сталкивается с бюрократическими, экономическими и социальными барьерами. Еврокомиссия летом 2023 года уже предупреждала о риске невыполнения ряда экологических обязательств большинством стран.

Однако цифры говорят сами за себя. Несмотря на прогресс в отдельных странах, выполнение общей программы ЕС остаётся серьёзным вызовом. И хотя Евросоюз стремится к экологическому лидерству, путь к этой цели явно сложнее, чем предполагалось.

Эти трудности подчёркивают необходимость не только строгих правил, но и усиления финансирования, модернизации инфраструктуры и изменения подходов к потреблению и переработке ресурсов. Амбиции ЕС в области экологии требуют решительных действий, иначе поставленные цели рискуют остаться на бумаге.

Пластик под прицелом Брюсселя

Евросоюз объявил решительную борьбу с пластиковыми отходами, устанавливая жёсткие правила их производства, использования и переработки. К 2025 году страны ЕС обязаны собирать 77% пластиковых бутылок для напитков одноразового использования. Но и этого недостаточно: с этого года каждая новая бутылка, произведённая и продаваемая в Европе, должна содержать минимум 25% переработанного пластика.

Хотя данные Еврокомиссии пока не выделяют показатели исключительно для бутылок, некоторые компании уже демонстрируют успешные результаты. Так, словацкая компания Sensoneo, специализирующаяся на системах залогового возврата упаковки, утверждает, что в странах ЕС с внедрённой технологией уровень сбора превышает 80%. Это означает, что клиенты, возвращая использованную бутылку или банку, получают обратно уплаченную при покупке дополнительную плату, что стимулирует переработку.

Защита природы и углеродные поглотители

Цели ЕС по охране природы на 2030 год оставляют странам время на адаптацию, но не освобождают от текущих обязательств. Одно из них - поддержание уровня углеродных поглотителей в период с 2021 по 2025 годы. Леса, водно-болотные угодья и другие экосистемы, способные поглощать и удерживать углекислый газ, играют ключевую роль в замедлении изменения климата.

Однако, несмотря на усилия по защите природных ресурсов, углеродные поглотители Европы сокращаются. Это тревожный сигнал, ведь потеря таких экосистем не только ускоряет глобальное потепление, но и подрывает способность континента справляться с климатическими вызовами.

Финансирование биоразнообразия

Охрана природы требует не только усилий, но и значительных финансовых вложений. На Конференции ООН по биоразнообразию в 2022 году страны, включая ЕС, обязались выделять не менее 20 миллиардов долларов ежегодно на поддержку биоразнообразия в развивающихся странах к 2025 году.

Но реальность далека от заявленных обещаний. К 2024 году эти финансовые обязательства так и не были выполнены: выделенные средства измерялись миллионами, а не миллиардами. Это создаёт опасный разрыв между обещаниями и действиями, ставя под угрозу глобальные усилия по сохранению природы.

Транспорт и выбросы CO2

Транспорт занимает третье место среди самых загрязняющих секторов в Европе, уступая лишь энергетике и отоплению. Брюссель требует от автопроизводителей сократить выбросы CO2 на 15% к концу 2025 года по сравнению с уровнем 2021 года.

Нарушение этого порога будет дорого обходиться: штраф составит 95 евро за каждый грамм CO2 на километр сверх установленной нормы для каждого транспортного средства.

Однако, по данным экологической НПО Transport&Environment, в транспортной сфере наметилась позитивная тенденция. Прогнозы, основанные на данных о продажах электромобилей и гибридных автомобилей за 2024 год, позволяют надеяться, что большинство автопроизводителей достигнут установленных целей.

Шаги вперёд, но времени мало

Европейский Союз продолжает курс на устойчивое развитие, но выполнение поставленных задач требует не только усилий, но и ускорения действий. Проблемы с финансированием, сокращение углеродных поглотителей и неравномерный прогресс среди стран-членов ЕС остаются главными вызовами.

ЕС стремится показать миру пример экологической ответственности, но успех этой миссии зависит от того, сможет ли Европа превратить амбициозные планы в реальность. Вопрос лишь в том, не будет ли слишком поздно.