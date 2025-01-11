Трампу предложили купить Кубу, Тайвань и КНДР

На фоне заявлений избранного президента Дональда Трампа о покупке Гренландии, приобретении Панамского канала и превращении Канады в 51-й штат США, он мог бы рассмотреть возможность приобретения других стран: в том числе Кубы и КНДР, а также Тайваня. Потенциальный "список покупок" Трампа обозначил бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккинон в материале дляThe Hill, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В материале отмечается, что Трамп - бизнесмен, и теперь его "деловые сделки" направлены на страны, а не здания и отели. Как человек, единолично создавший глобальную бизнес-империю, Трамп регулярно мыслил нестандартно и задавал вопросы, которые ускользали от других, говорится в тексте.

В связи с этим возникает вопрос, "какие еще страны должны быть в списке покупок Трампа, если не для фактического приобретения или сдачи в аренду, то хотя бы для ситуационной осведомленности", - пишет Маккинон.

"Возвращаясь к странам, которые имеют прямые последствия для национальной и безопасности Америки, как насчет Кубы? <...> Добавляя к списку "а что, если", что насчет Багам, Гаити, Тайваня или даже Северной Кореи?" - говорится в тексте.