Трамп готовится к встрече с Путиным

Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что ведется подготовка встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила телекомпания ABC.

"Подготовка ведется", - сказал Уолтц в эфире телекомпании.

Отметим, что 10 января Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным. По его словам, необходимо положить конец украинскому конфликту. В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что российский лидер готов к встрече с Трампом без каких-либо предварительных условий.