https://news.day.az/world/1722391.html Трамп готовится к встрече с Путиным Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что ведется подготовка встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Как передает Day.Az, информацию об этом распространила телекомпания ABC. "Подготовка ведется", - сказал Уолтц в эфире телекомпании.
Трамп готовится к встрече с Путиным
Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что ведется подготовка встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространила телекомпания ABC.
"Подготовка ведется", - сказал Уолтц в эфире телекомпании.
Отметим, что 10 января Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным. По его словам, необходимо положить конец украинскому конфликту. В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что российский лидер готов к встрече с Трампом без каких-либо предварительных условий.
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