Правительству Франции вынесут очередной вотум недоверия

Альянс левых партий "Новый народный фронт" намерен вынести вотум недоверия правительству Франции 16 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил депутат от партии "Неподчинившаяся Франция" Эрик Кокрель в эфире телеканала TF1.

По словам Кокреля, 14 января премьер-министр Франсуа Байру выступит в Национальном собрании с заявлением о программе правительства. После этого левая оппозиция представит проект резолюции о недоверии, который будет вынесен на голосование через два дня.

Для успешного выражения недоверия резолюция должна получить поддержку 289 из 577 депутатов парламента. У "Нового народного фронта" только 215 мандатов, что делает их инициативу зависимой от поддержки других партий.

Кокрель также отметил, что если правительство не будет отстранено 16 января, это может произойти в конце месяца, когда будет рассматриваться бюджет. Левая оппозиция рассчитывает на поддержку правой партии "Национальное объединение", которая располагает 124 мандатами.