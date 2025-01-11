Мексиканские пожарные прибыли в Лос-Анджелес для борьбы с огнем

Мексиканские пожарные прибыли в Калифорнию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии в связи с сообщениями о поджогах и мародерстве мобилизована Национальная гвардия.