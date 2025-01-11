https://news.day.az/world/1722174.html

Мексиканские пожарные прибыли в Лос-Анджелес для борьбы с огнем - ВИДЕО

Мексиканские пожарные прибыли в Калифорнию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее сообщалось, что в Калифорнии в связи с сообщениями о поджогах и мародерстве мобилизована Национальная гвардия.