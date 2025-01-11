https://news.day.az/world/1722163.html Калифорния мобилизует Национальную гвардию против мародерства - ВИДЕО В Калифорнии в связи с сообщениями о поджогах и мародерстве мобилизована Национальная гвардия. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В то же время сообщается о взломе в Центре резерва армии США в Тастине, Калифорния - как минимум три "Хаммера" армии США были угнаны.
Калифорния мобилизует Национальную гвардию против мародерства - ВИДЕО
В Калифорнии в связи с сообщениями о поджогах и мародерстве мобилизована Национальная гвардия.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В то же время сообщается о взломе в Центре резерва армии США в Тастине, Калифорния - как минимум три "Хаммера" армии США были угнаны.
Отмечается, что пожар Палисейдс движется в сторону районов Энсино и Брентвуд, западного сектора Лос-Анджелеса, где расположены дома многих знаменитостей.
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