Калифорния мобилизует Национальную гвардию против мародерства

В Калифорнии в связи с сообщениями о поджогах и мародерстве мобилизована Национальная гвардия.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В то же время сообщается о взломе в Центре резерва армии США в Тастине, Калифорния - как минимум три "Хаммера" армии США были угнаны.

Отмечается, что пожар Палисейдс движется в сторону районов Энсино и Брентвуд, западного сектора Лос-Анджелеса, где расположены дома многих знаменитостей.