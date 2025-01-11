В Баку закладывается новый парк

В Ясамальском районе города Баку благоустраивается старая лесная территория, закладывается еще один парк.

Об этом сообщили Day.Az в исполнительной власти города Баку.

"Касательно информации, которая некоторое время назад распространялась в аккаунтах в социальных сетях о лесном массиве, расположенном в Ясамальском районе, хотели бы сообщить, что Государственной службой экологической безопасности было выдано заключение на 161 высохшее дерево на указанной территории площадью 5 гектаров.

В Государственном агентстве экологической экспертизы по проекту парка и охране зеленых насаждений также были проведены общественные слушания с участием представителей государственных структур, независимых экологов, НПО и СМИ. На месте 161 сухого дерева, которые будут удалены с территории, Бакинским городским объединением ландшафтного хозяйства начнется процесс посадки около 300 саженцев деревьев, характерных для данного климата. В настоящее время сотрудники объединения занимаются удалением засохших деревьев в соответствии с выданными заключениями", - говорится в сообщении.

Согласно утвержденному проекту на этой территории будут проведены работы по благоустройству, включая создание парка с велосипедными дорожками, детскими игровыми площадками и другими объектами. Строительная деятельность не предусмотрена.