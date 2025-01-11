Сколько кандидатов зарегистрировались для участия в муниципальных выборах в Азербайджане?

Для участия в муниципальных выборах в Азербайджане были зарегистрированы кандидатуры 16 128 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом 11 января заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов в рамках процесса печати избирательных бюллетеней в связи с муниципальными выборами.

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