https://news.day.az/society/1722120.html Сколько кандидатов зарегистрировались для участия в муниципальных выборах в Азербайджане? Для участия в муниципальных выборах в Азербайджане были зарегистрированы кандидатуры 16 128 человек. Как сообщает Day.Az, об этом 11 января заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов в рамках процесса печати избирательных бюллетеней в связи с муниципальными выборами. Новость обновляется
Сколько кандидатов зарегистрировались для участия в муниципальных выборах в Азербайджане?
Для участия в муниципальных выборах в Азербайджане были зарегистрированы кандидатуры 16 128 человек.
Как сообщает Day.Az, об этом 11 января заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов в рамках процесса печати избирательных бюллетеней в связи с муниципальными выборами.
Новость обновляется
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