Стало известно, что будет делать Трюдо после отставки

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после запланированного в ближайшие месяцы ухода в отставку намерен отдохнуть и больше времени проводить со своими детьми.

"С нетерпением жду возможности отдохнуть, сделать небольшой перерыв, чтобы <...> проводить больше времени со своими детьми", - поделился глава правительства планами в интервью телеканалу MSNBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

У Трюдо трое детей. В 2023 году он развелся с женой Софи Грегуар.

6 января Трюдо объявил, что покинет пост председателя правящей Либеральной партии Канады и уйдет в отставку после избрания нового лидера либералов. Кроме того, премьер сообщил, что попросил генерал-губернатора Канады Мэри Саймон приостановить работу национального парламента до 24 марта. Такая мера позволит ему избежать голосования по вотуму доверия, которое оппозиционные партии запланировали на конец января.

Либеральная партия Канады намерена 9 марта объявить, кто станет ее новым лидером. Пока о своем намерении побороться за этот пост объявил только депутат-либерал Чандра Арья.