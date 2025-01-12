К сведению водителей!

В Азербайджане из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах снизится дальность видимости.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

В ведомстве отметили, что 13 января ночью и утром в связи с туманной погодой, преимущественно в горных и предгорных районах, дальность видимости на ряде автомагистралей страны снизится до 700-1000 метров.