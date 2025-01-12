https://news.day.az/society/1722346.html К сведению водителей! - На дорогах... В Азербайджане из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах снизится дальность видимости. Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.
К сведению водителей! - На дорогах...
В Азербайджане из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах снизится дальность видимости.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.
В ведомстве отметили, что 13 января ночью и утром в связи с туманной погодой, преимущественно в горных и предгорных районах, дальность видимости на ряде автомагистралей страны снизится до 700-1000 метров.
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