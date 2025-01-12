Два призера бакинского "Большого шлема" из Украины вновь едут в Азербайджан

Команда Украины по дзюдо определилась с первичной заявкой на турнир "Большого шлема" в Баку, который пройдет 14-16 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в состав вошли шесть спортсменов, двое из которых уже поднимались на пьедестал в столице Азербайджана. Так, Юлия Курченко (78 кг) выиграла серебро "Большого шлема" в прошлом году, а Дильшод Халматов (60 кг) боролся в финале в 2022-м.

Также в составе Артем Лесюк (60 кг), Евгений Балиевский (+100 кг), Кристина Гоман и Диана Семченко (обе +78 кг).