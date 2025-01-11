https://news.day.az/world/1722211.html Столкновение поездов во Франции - десятки пострадаших - ВИДЕО В Страсбурге (Франция) произошло столкновение двух поездов. Как передает Day.Az, в результате столкновения пострадало как минимум 30 человек.
Столкновение поездов во Франции - десятки пострадаших - ВИДЕО
В Страсбурге (Франция) произошло столкновение двух поездов.
Как передает Day.Az, в результате столкновения пострадало как минимум 30 человек.
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