Ненависть, этнические чистки, оккупация: как армянский нацизм разрушал жизни азербайджанцев

Автор: Лейла Таривердиева

13 января 1990 года началась блокада вооруженными силами Армении азербайджанского села Кярки Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. Массированный обстрел велся армянами с декабря 1989 года. Обстреливались также Садарак, Гюннут и Гавуш. Несмотря на сопротивление местных жителей и милиции, в ночь на 20 января при поддержке 7-й армии Министерства обороны СССР оккупанты заняли село. Сегодня оно переименовано в "Тигранашен" и незаконно заселено армянами. В отличие от оккупированных и недавно возвращенных Азербайджану четырех сел Газахского района, в Кярки армяне, по-видимому, намереваются удержаться и не возвращать населенный пункт ни при каких условиях. Но хотеть можно много чего, однако условия ставит азербайджанская сторона, и лучше соседям об этом не забывать.

13 января 1990 года в результате интенсивных вооруженных атак армянских бородачей из террористической организации "Дашнакцутюн" Кярки был блокирован. Одновременно армянские боевики развернули наступление внутри "материкового" Азербайджана. 15 января вооруженными армянами было совершено нападение на село Гушчу Ханларского (ныне Гейгельского) района. Среди мирного населения имелись жертвы. Из тяжелых артиллерийских орудий и систем "Град" обстреливались и другие села Нахчыванской АР. По всей видимости, в Армении рассчитывали на большие позиционные успехи в связи с ожидавшейся со дня на день оккупацией Баку и ряда других городов Азербайджана подразделениями советской армии.

Все эти атаки и диверсии сопровождались человеческими жертвами. Азербайджанское население было не вооружено. Азербайджан был застигнут врасплох, и мирное население никак не ожидало, что станет мишенью для армян, которых еще вчера называло братским народом. Село Кярки охраняли мужчины самого села и трое милиционеров. Силы были неравны, и вооруженным до зубов армянским бандам удалось сломить сопротивление.

Это были первые шаги Армении, ведущие к обширной оккупации. Они предпринимались при содействии советской армии, хорошо подготовленных дашнакских банд и наемников. К тому времени территория Армении уже была "очищена" от коренного населения, и теперь требовалось выдавить азербайджанцев с территории собственно Азербайджана. Это был нацизм в самом рафинированном его проявлении. На тех территориях, на которые положило глаз армянство, не должно было остаться никаких других народов. Сам первый президент Армении Левон Тер-Петросян признал этот факт, и как армяне не старались спрятать эту правду, она все-таки вышла наружу.

Писатель Борис Стругацкий дал фашизму очень простое и доходчивое определение. "Фашист - это человек, исповедующий (и проповедующий) превосходство одной нации над другими", - написал он в 1995 году в своей статье "Фашизм - это очень просто. Эпидемиологическая памятка".

Писал это знаменитый фантаст, конечно, не об армянских зверствах на азербайджанских землях. В тот период постсоветское пространство и мир в целом однобоко информировались о нашей войне и армянском нацизме, да и никто особо всем этим и не интересовался. Стругацкий говорил о поднимающем голову на российских просторах неонацизме. Но применимо определение в точности и к нашим соседям. И даже в большей степени именно к ним.

Идеология, проповедуемая армянством, по своей сути ничем не уступает, а во многом даже опережает нацистскую. Армянский национализм показал пример, как надо ненавидеть и как расправляться с объектами ненависти. "Дашнакцутюн" может гордиться тем, что методика уничтожения, созданная этой террористической бандой, значительно опередила германский фашизм. И по времени, и по инструментарию. После Второй мировой багаж армянских националистов пополнился новыми наработками, которые со знанием дела применялись ими в годы Первой карабахской войны и оккупации. История карабахского конфликта полна леденящими кровь фактами.

Мало кто об этом знает, но на территории Армении и на оккупированных прежде азербайджанских землях с 1994 года существовали лагеря для пленных и заложников, где людей пытали, эксплуатировали в качестве рабов, и в конечном итоге они либо сами умирали, либо были убиты. Как можно узнать из открытых источников, три детских лагеря располагались в Варденисе, Раздане и Ханкенди, три женских - в Геташене, Джермуке и Кяльбаджаре. В них содержались в общей сложности более тысячи человек. Сколько просуществовали эти лагеря, неизвестно. Видимо, до смерти последнего заложника.

Во время оккупации азербайджанских территорий армяне использовали изощренные методы уничтожения мирного населения и расправ с военнопленными. Первая карабахская война отметилась множеством преступлений против человечности, были убиты десятки тысяч человек, тысячи были взяты в плен и заложники, угнаны в Армению или покоятся в общих могилах на родной земле, тысячи пропали без вести. В ходе оккупации около 24 тысяч мирных азербайджанцев были убиты, до 4 тысяч попали в плен. Большинство пленных составляли дети, женщины и старики.

Армянский нацизм существует для того, чтобы уничтожать. И потому он сам должен быть уничтожен, чтобы зло не попыталось в будущем повторить свои деяния. Как ранее сказал Президент Ильхам Алиев, международная общественность должна понимать, что фашизм не бывает плохим и хорошим. Покровителям армян, тем, кто стоит за Арменией, следует знать о масштабах сотворенного армянскими нацистами зла и оценить историческую миссию Азербайджана, уничтожившего это зло.

В недавнем интервью местным телеканалам Президент Ильхам Алиев напомнил о шокирующих расистских откровениях первого президента Армении Тер-Петросяна: "Посмотрите на расистские и фашистские заявления первого президента Армении, которые столь же безобразны, сколь и опасны. Он преподносит этнические чистки как источник гордости, хвастается изгнанием азербайджанцев с их исторических исконных земель. Этот видеоматериал стал достоянием общественности сейчас. Но, разумеется, в Армении знали об этом. Конечно, союзники и покровители Армении знали и разделяли эти взгляды...Мы соседствуем с таким фашистским государством, и угроза фашизма не исчезает. Вот почему фашизм должен быть уничтожен. Его уничтожит либо руководство Армении, либо мы. Другого выхода у нас нет".

Эта миссия будет выполнена, потому что пепел сожженных детей Ходжалы, Агдабана, Башлыбеля, Гарадаглы, Малыбейли, Боганис Айрыма, Баллыгая и др. продолжает стучаться в наши сердца.