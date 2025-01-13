https://news.day.az/world/1722419.html Байден выступит с итоговой речью в Госдепе Президент США Джо Байден выступит с заключительной речью в Госдепартаменте в понедельник, 13 января. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила администрация американского лидера. Речь политика обозначит итоги его внешнеполитической стратегии.
Байден выступит с итоговой речью в Госдепе
Президент США Джо Байден выступит с заключительной речью в Госдепартаменте в понедельник, 13 января.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила администрация американского лидера.
Речь политика обозначит итоги его внешнеполитической стратегии. Байден планирует отметить расширение НАТО, консолидацию союзников для оказания помощи Украине, а также историческое соглашение с участием Японии и Южной Кореи, которое направлено на укрепление сотрудничества в сфере безопасности и экономики.
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