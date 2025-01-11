Частные дома в Баку с первоначальным взносом от 15 тыс. манатов

В последние годы в пригородах Баку резко увеличилось количество компаний, занимающихся строительством домов на заказ. Такие компании возводят частные жилые дома различной площади и конструкции в соответствии с пожеланиями клиентов. Интерес к их услугам, предлагаемым через рекламу в социальных сетях и на сайтах объявлений, очень высок.

Как сообщает Day.Az, Yenisabah.az связался с одной из таких компаний, занимающихся строительством домов в поселке Говсан, чтобы изучить ситуацию.

Представитель компании сообщил, что сумма первоначального взноса определяется, исходя из заказа клиента и площади дома.

"Минимальный размер первоначального взноса составляет 15 500 манатов. Эти дома строятся по индивидуальному заказу клиента. Стоимость земельного участка включена в эту цену. Общая стоимость двухкомнатного дома составляет 48 000 манатов. Первоначальный взнос - 15 500 манатов, а оставшаяся сумма выплачивается в течение 40 месяцев.

С увеличением площади дома растет и цена. Например, стоимость наших трехкомнатных домов составляет 63 000 манатов, а размер первоначального взноса варьируется от 20 000 до 25 000 манатов. Остальная сумма также выплачивается в течение 40 месяцев. Стандартный размер участка составляет 1.5 сотки, но в некоторых случаях, по желанию клиента, может быть увеличен до 2 соток. Все земельные участки, на которых ведется строительство, полностью оформлены документально. Если клиент предоставляет участок, мы можем построить дом на указанной территории, однако в этом случае оплата производится не в кредит, а частями", - отметил представитель компании.