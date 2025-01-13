Землетрясение на азербайджано-иранской границе

На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Центр сейсмологической службы.

Отмечается, что, согласно данным Бюро исследований землетрясений, подземные толчки были зарегистрированы в 14 км к северу от станции Ярдымлы, на азербайджано-иранской границе (на территории Ирана), на глубине 26 км.

Землетрясение не ощущалось.