https://news.day.az/society/1722410.html Землетрясение на азербайджано-иранской границе На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение магнитудой 3,1. Как передает Day.Az, об этом сообщает Центр сейсмологической службы.
Землетрясение на азербайджано-иранской границе
На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение магнитудой 3,1.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Центр сейсмологической службы.
Отмечается, что, согласно данным Бюро исследований землетрясений, подземные толчки были зарегистрированы в 14 км к северу от станции Ярдымлы, на азербайджано-иранской границе (на территории Ирана), на глубине 26 км.
Землетрясение не ощущалось.
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