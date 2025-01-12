В небе над Бразилией заметили НЛО

В соцсетях Бразилии на этой неделе в центре внимания обсуждение резко выросшего количества наблюдений неопознанных дронов/ НЛО.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео наблюдение неопознанного летательного объекта в Куритибе, 6 января.