https://news.day.az/world/1722300.html В небе над Бразилией заметили НЛО - ВИДЕО В соцсетях Бразилии на этой неделе в центре внимания обсуждение резко выросшего количества наблюдений неопознанных дронов/ НЛО. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео наблюдение неопознанного летательного объекта в Куритибе, 6 января.
В небе над Бразилией заметили НЛО - ВИДЕО
В соцсетях Бразилии на этой неделе в центре внимания обсуждение резко выросшего количества наблюдений неопознанных дронов/ НЛО.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео наблюдение неопознанного летательного объекта в Куритибе, 6 января.
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