"Мы увидели это в обоих матчах"

"Мы остались довольны обеими играми".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Араз-Нахчыван" Эльмар Бахшиев.

Он прокомментировал товарищеский матч с "Сабаилом":

"Команда попыталась реализовать все то, что мы проходили на тренировках. Опять же, в каждом тайме мы играли разными составами. Мы предоставили всем одинаковые возможности для нагрузки. В обоих матчах мы увидели свои недостатки. На предстоящих тренировках мы приблизимся к оптимальной форме".

Отметим, что представитель Нахчывана, обыгравший "Сабаил" со счетом 2:1, два дня назад сыграл вничью с "Сумгайытом" - 2:2.