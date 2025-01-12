https://news.day.az/sport/1722249.html "Мы увидели это в обоих матчах" - главный тренер «Араз-Нахчыван» "Мы остались довольны обеими играми". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Араз-Нахчыван" Эльмар Бахшиев. Он прокомментировал товарищеский матч с "Сабаилом": "Команда попыталась реализовать все то, что мы проходили на тренировках. Опять же, в каждом тайме мы играли разными составами.
"Мы увидели это в обоих матчах" - главный тренер «Араз-Нахчыван»
"Мы остались довольны обеими играми".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Араз-Нахчыван" Эльмар Бахшиев.
Он прокомментировал товарищеский матч с "Сабаилом":
"Команда попыталась реализовать все то, что мы проходили на тренировках. Опять же, в каждом тайме мы играли разными составами. Мы предоставили всем одинаковые возможности для нагрузки. В обоих матчах мы увидели свои недостатки. На предстоящих тренировках мы приблизимся к оптимальной форме".
Отметим, что представитель Нахчывана, обыгравший "Сабаил" со счетом 2:1, два дня назад сыграл вничью с "Сумгайытом" - 2:2.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре