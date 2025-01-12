Сегодня прошла очередной товарищеский матч между командами, готовящимися ко второй половине сезона Премьер-лиги Мисли.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что "Сабах" сыграл с "Шамахы". Матч состоялся на арене "Банк Республика" в Масазыре.

В матче, длившемся три тайма, "Сабах" обыграл "Шамахы" со счетом 2:0. Голы забили Джесси Секидика и Хаял Алиев.

Тосварищеская игра

12 января

15:00 "Сабах" - "Шамахы" - 2:0

"Банк Республика Арена"