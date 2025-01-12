https://news.day.az/sport/1722390.html "Сабах" обыграл "Шамахы" Сегодня прошла очередной товарищеский матч между командами, готовящимися ко второй половине сезона Премьер-лиги Мисли. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что "Сабах" сыграл с "Шамахы". Матч состоялся на арене "Банк Республика" в Масазыре. В матче, длившемся три тайма, "Сабах" обыграл "Шамахы" со счетом 2:0.
Тосварищеская игра
"Сабах" обыграл "Шамахы"
Сегодня прошла очередной товарищеский матч между командами, готовящимися ко второй половине сезона Премьер-лиги Мисли.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что "Сабах" сыграл с "Шамахы". Матч состоялся на арене "Банк Республика" в Масазыре.
В матче, длившемся три тайма, "Сабах" обыграл "Шамахы" со счетом 2:0. Голы забили Джесси Секидика и Хаял Алиев.
Тосварищеская игра
12 января
15:00 "Сабах" - "Шамахы" - 2:0
"Банк Республика Арена"
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