https://news.day.az/society/1722218.html Пожар в Гяндже, есть пострадавший - ВИДЕО В Гяндже возник пожар в одном из цехов по адресу: улица Мирзы Шафи Вазеха, 61. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, в результате инцидента пострадал один человек. На место происшествия были привлечены живая сила и техника местного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Пожар в Гяндже, есть пострадавший - ВИДЕО
В Гяндже возник пожар в одном из цехов по адресу: улица Мирзы Шафи Вазеха, 61.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, в результате инцидента пострадал один человек.
На место происшествия были привлечены живая сила и техника местного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Работы по ликвидации возгорания продолжаются.
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