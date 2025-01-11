Пожар в Гяндже, есть пострадавший

В Гяндже возник пожар в одном из цехов по адресу: улица Мирзы Шафи Вазеха, 61.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, в результате инцидента пострадал один человек.

На место происшествия были привлечены живая сила и техника местного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Работы по ликвидации возгорания продолжаются.