https://news.day.az/world/1722464.html В России грузовой поезд сошел с рельсов - ФОТО Более 20 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявили в МЧС региона в Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что с рельсов сошли 22 вагона, был нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть.
В России грузовой поезд сошел с рельсов - ФОТО
Более 20 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявили в МЧС региона в Telegram-канале.
В ведомстве подчеркнули, что с рельсов сошли 22 вагона, был нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть.
На станцию Ангаракан для проведения работ были направлены два аварийно-восстановительных поезда из населенного пункта Таксимо и города Северобайкальска. Из-за инцидента был задержан пассажирский поезд Кисловодск - Тында, добавили в МЧС.
Ранее мы сообщали, что в Болгарии пассажирский поезд сошел с рельсов.
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