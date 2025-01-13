В России грузовой поезд сошел с рельсов

Более 20 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявили в МЧС региона в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что с рельсов сошли 22 вагона, был нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть.

На станцию Ангаракан для проведения работ были направлены два аварийно-восстановительных поезда из населенного пункта Таксимо и города Северобайкальска. Из-за инцидента был задержан пассажирский поезд Кисловодск - Тында, добавили в МЧС.

Ранее мы сообщали, что в Болгарии пассажирский поезд сошел с рельсов.