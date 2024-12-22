В Болгарии пассажирский поезд сошел с рельсов

Пассажирский поезд столкнулся с обломком скалы, упавшим на железнодорожный путь, и сошел с рельсов в районе города Габрово в Болгарии.

Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В результате инцидента пострадавших нет, движение поездов на аварийном участке временно остановлено. Пассажиры поезда будут доставлены к месту назначения автобусами.