https://news.day.az/world/1717418.html В Болгарии пассажирский поезд сошел с рельсов Пассажирский поезд столкнулся с обломком скалы, упавшим на железнодорожный путь, и сошел с рельсов в районе города Габрово в Болгарии. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. В результате инцидента пострадавших нет, движение поездов на аварийном участке временно остановлено.
В Болгарии пассажирский поезд сошел с рельсов
Пассажирский поезд столкнулся с обломком скалы, упавшим на железнодорожный путь, и сошел с рельсов в районе города Габрово в Болгарии.
Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В результате инцидента пострадавших нет, движение поездов на аварийном участке временно остановлено. Пассажиры поезда будут доставлены к месту назначения автобусами.
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