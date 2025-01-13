Матч "Карабах" – "ФКСБ": когда и где можно купить билеты?

Билеты на матч седьмого тура Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и румынским "ФКСБ" поступят в продажу сегодня в 12:00.

Как сообщает Day.Az, эту информацию подтвердили в пресс-службе клуба.

Стоимость билетов на игру, которая состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, составляет 5, 20, 30, 40, 75 и 150 манатов.

Билеты в VIP-сектор стоят 300 манатов.

Приобрести билеты можно в точках продаж iTicket.az (онлайн-продажа на iTicket.az), в фан-магазине ФК "Карабах" в "Парк Бульвар" и в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

Напоминаем, что матч "Карабах" - "ФКСБ" состоится 23 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.