Матч "Карабах" – "ФКСБ": когда и где можно купить билеты?
Билеты на матч седьмого тура Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и румынским "ФКСБ" поступят в продажу сегодня в 12:00.
Как сообщает Day.Az, эту информацию подтвердили в пресс-службе клуба.
Стоимость билетов на игру, которая состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, составляет 5, 20, 30, 40, 75 и 150 манатов.
Билеты в VIP-сектор стоят 300 манатов.
Приобрести билеты можно в точках продаж iTicket.az (онлайн-продажа на iTicket.az), в фан-магазине ФК "Карабах" в "Парк Бульвар" и в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.
Напоминаем, что матч "Карабах" - "ФКСБ" состоится 23 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.
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