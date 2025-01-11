"Им плевать на трагедию в Лос-Анджелесе!"

Семейка Кардашьян оказалась в центре скандала после того, как Ким Кардашьян разместила пост в Instagram, рекламирующий предстоящую распродажу ее бренда SKIMS. Это произошло на фоне продолжающихся разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе.

Как передает Day.Az со ссылкой на британский таблоид Daily Mail, она поделилась постом в своих Instagram Stories, в котором анонсировала зимнюю распродажу.

Лосанджелесский писатель и комик Мередит Линч раскритиковала Кардашьян за то, что она не использует свою платформу для распространения информации о помощи пострадавшим от пожаров.

"Лос-Анджелес буквально горит, а Кимберли Ноэль призывает нас покупать SKIMS", - заявила Линч в своем видео. Она отметила, что вместо того, чтобы делиться ресурсами для помощи людям, Кардашьян публикует обратный отсчет до начала распродажи.

Пользователи Сети также выразили недовольство, утверждая, что семейка Кардашьян не заботится о проблемах общества.

"Они никогда не заботились, и это ужасно, как люди продолжают их поддерживать", - написала одна из пользовательниц.

Отметим, что ранее стало известно, что Ким Кардашьян с семьей эвакуированы из своих особняков из-за пожаров в Лос-Анджелесе.