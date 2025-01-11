https://news.day.az/society/1722133.html Названо число наблюдателей на предстоящих муниципальных выборах в Азербайджане Более 66 тысяч наблюдателей прошли аккредитацию для наблюдения за муниципальными выборами в Азербайджане. Как сообщает Day.Az, об этом сказал 11 января журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в рамках процесса печати избирательных бюллетеней в связи с предстоящими муниципальными выборами.
Названо число наблюдателей на предстоящих муниципальных выборах в Азербайджане
Более 66 тысяч наблюдателей прошли аккредитацию для наблюдения за муниципальными выборами в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал 11 января журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в рамках процесса печати избирательных бюллетеней в связи с предстоящими муниципальными выборами.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре