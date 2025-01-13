Международный аэропорт Гейдар Алиев в 2024 году обслужил рекордное количество пассажиров

В 2024 году Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 7,537 миллиона пассажиров, что на 31 процент больше по сравнению с 2023 годом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе аэропорта, в течение года было выполнено 59,238 рейсов, а маршрутная сеть охватила 80 направлений.

Пассажирам было предложено воспользоваться услугами 40 авиакомпаний, 18 из которых являются лоукостерами, предоставляя широкий выбор маршрутов в Европу, Азию и на Ближний Восток.

На международных рейсах иностранные авиакомпании перевезли 3,495 миллиона пассажиров, а национальный авиаперевозчик AZAL обслужил 3,314 миллиона человек. Особенно значительный рост был зафиксирован в сегменте транзитных перевозок: число транзитных пассажиров увеличилось на 130 процентов, достигнув 373,383 человек.

На маршруте Баку-Нахчыван-Баку было выполнено 3,419 рейсов, что на 24 процента больше, чем в 2023 году. Однако пассажиропоток на этом направлении вырос лишь на 4 процента, составив 728 тысяч человек.