Образование в Сирии станет бесплатным

Новые власти Сирии заявили о намерении сделать образование в стране бесплатным.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр просвещения переходного правительства Назир аль-Кадири в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Образование - это право каждого сирийца, и правительство стремится его обеспечить бесплатно. Мы работаем над новым образовательным проектом, который соответствует чаяниям народа", - отметил аль-Кадири.

Министр также подчеркнул, что в стране насчитывается около 350 000 учителей, однако их ежемесячный оклад составляет всего 20 долларов. "Мы предпринимаем меры для повышения зарплат учителей", - добавил он.

Переходное правительство планирует обновить образовательные программы, исключив из них идеологию прежнего режима. По словам аль-Кадири, свергнутая власть Башара Асада использовала образовательные материалы для пропаганды идей партии "Баас", что привело к отставанию страны. "Мы внесем изменения, чтобы избавиться от наследия режима, разрушившего Сирию", - заявил он.

Министр отметил, что новое образование будет ориентировано на прикладные науки. Однако восстановление системы образования сталкивается с серьёзными трудностями: из 20 000 школ страны половина разрушена полностью или частично, а оставшиеся требуют ремонта.