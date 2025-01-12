https://news.day.az/tourism/1722229.html Десятки пассажиров рейса Москва - Дубай отказались лететь - ВИДЕО Десятки пассажиров рейса из Москвы в Дубай, который выполнял самолет Boeing 767 авиакомпании Utair, отказались лететь в место назначения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Десятки пассажиров рейса Москва - Дубай отказались лететь - ВИДЕО
Десятки пассажиров рейса из Москвы в Дубай, который выполнял самолет Boeing 767 авиакомпании Utair, отказались лететь в место назначения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Mash.
После того, как воздушное судно вернулось в московский аэропорт Внуково, пролетев часть пути до ОАЭ, его пообещали отремонтировать, чтобы позднее полететь на нем же. "Многие боятся лететь из-за страшного звука, который они слышали при посадке. Вылет перенесли уже три раза, сейчас он ожидается в 22:30", - говорится в сообщении.
По данным издания, на борту работают специалисты. У самолета вытекла вся гидравлическая жидкость.
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