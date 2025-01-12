Десятки пассажиров рейса Москва - Дубай отказались лететь

Десятки пассажиров рейса из Москвы в Дубай, который выполнял самолет Boeing 767 авиакомпании Utair, отказались лететь в место назначения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Mash.

После того, как воздушное судно вернулось в московский аэропорт Внуково, пролетев часть пути до ОАЭ, его пообещали отремонтировать, чтобы позднее полететь на нем же. "Многие боятся лететь из-за страшного звука, который они слышали при посадке. Вылет перенесли уже три раза, сейчас он ожидается в 22:30", - говорится в сообщении.

По данным издания, на борту работают специалисты. У самолета вытекла вся гидравлическая жидкость.