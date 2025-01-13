https://news.day.az/economy/1722457.html Мировые цены на нефть выросли В понедельник утром мировые цены на нефть увеличились более чем на 1,5%. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом свидетельствуют данные торгов. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,76%, составив $81,16 за баррель, и впервые с 8 октября превысила отметку в $81.
Мировые цены на нефть выросли
В понедельник утром мировые цены на нефть увеличились более чем на 1,5%.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,76%, составив $81,16 за баррель, и впервые с 8 октября превысила отметку в $81.
Стоимость мартовских фьючерсов WTI выросла на 1,66%, достигнув $77,01 за баррель.
На протяжении минувшей недели международный бенчмарк прибавил 4,3%, а североамериканский - 3,5%.
Ранее мы также сообщали, что азербайджанская нефть выросла в цене.
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