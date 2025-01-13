Мировые цены на нефть выросли

В понедельник утром мировые цены на нефть увеличились более чем на 1,5%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,76%, составив $81,16 за баррель, и впервые с 8 октября превысила отметку в $81.

Стоимость мартовских фьючерсов WTI выросла на 1,66%, достигнув $77,01 за баррель.

На протяжении минувшей недели международный бенчмарк прибавил 4,3%, а североамериканский - 3,5%.

Ранее мы также сообщали, что азербайджанская нефть выросла в цене.