"Абшерон" усилился

"Абшерон" усилил свой состав новым баскетболистом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что клуб подписал контракт с 21-летним Магомедом Садыковым до конца сезона.

Центровой ростом 2,06 см выступал за "Шеки" последние два сезона.

Отметим, что Садыков также выступал за сборные команды младших возрастных групп.