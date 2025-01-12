https://news.day.az/sport/1722350.html "Абшерон" усилился "Абшерон" усилил свой состав новым баскетболистом. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что клуб подписал контракт с 21-летним Магомедом Садыковым до конца сезона. Центровой ростом 2,06 см выступал за "Шеки" последние два сезона. Отметим, что Садыков также выступал за сборные команды младших возрастных групп.
"Абшерон" усилился
"Абшерон" усилил свой состав новым баскетболистом.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что клуб подписал контракт с 21-летним Магомедом Садыковым до конца сезона.
Центровой ростом 2,06 см выступал за "Шеки" последние два сезона.
Отметим, что Садыков также выступал за сборные команды младших возрастных групп.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре