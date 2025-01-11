Звезда финского дзюдо приедет в Баку

Команда Финляндии по дзюдо определилась с предварительным составом на турнир "Большого шлема", который пройдет 14-16 февраля в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в него вошла главная звезда финского дзюдо - чемпион Европы, победитель "Мастерса" Марти Пуумалайнен (+100 кг).

Также в заявку вошли бронзовый призер чемпионата мира Лукас Саа (66 кг), Валттери Олин, Турпал Джукаев (оба 73 кг), Еэту Иханамаки (81 кг) и Артур Канивец (90 кг).

Сборная Финляндии выступит в Баку под руководством словенского специалиста Рока Драксича.