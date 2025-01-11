https://news.day.az/sport/1722188.html Звезда финского дзюдо приедет в Баку Команда Финляндии по дзюдо определилась с предварительным составом на турнир "Большого шлема", который пройдет 14-16 февраля в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в него вошла главная звезда финского дзюдо - чемпион Европы, победитель "Мастерса" Марти Пуумалайнен (+100 кг).
Звезда финского дзюдо приедет в Баку
Команда Финляндии по дзюдо определилась с предварительным составом на турнир "Большого шлема", который пройдет 14-16 февраля в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в него вошла главная звезда финского дзюдо - чемпион Европы, победитель "Мастерса" Марти Пуумалайнен (+100 кг).
Также в заявку вошли бронзовый призер чемпионата мира Лукас Саа (66 кг), Валттери Олин, Турпал Джукаев (оба 73 кг), Еэту Иханамаки (81 кг) и Артур Канивец (90 кг).
Сборная Финляндии выступит в Баку под руководством словенского специалиста Рока Драксича.
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