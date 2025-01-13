На юге Таиланда взорвалась бомба, есть пострадавшие

10 таиландских волонтеров из сил местной обороны получили ранения в результате взрыва устройства, заложенного у полицейского участка в провинции Паттани на юге Таиланда.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bangkok Post.

Бомба была прикреплена к мотоциклу и взорвалась во время утреннего построения сотрудников полиции и рейнджеров, которые являются частью военизированных отрядов сил местной обороны.