https://news.day.az/world/1722442.html На юге Таиланда взорвалась бомба, есть пострадавшие 10 таиландских волонтеров из сил местной обороны получили ранения в результате взрыва устройства, заложенного у полицейского участка в провинции Паттани на юге Таиланда. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bangkok Post.
На юге Таиланда взорвалась бомба, есть пострадавшие
10 таиландских волонтеров из сил местной обороны получили ранения в результате взрыва устройства, заложенного у полицейского участка в провинции Паттани на юге Таиланда.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bangkok Post.
Бомба была прикреплена к мотоциклу и взорвалась во время утреннего построения сотрудников полиции и рейнджеров, которые являются частью военизированных отрядов сил местной обороны.
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