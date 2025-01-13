Угроза покушения на президента Бразилии

Федеральная полиция Бразилии начала расследование предполагаемого покушения на жизнь главы республики Луиса Инасиу Лулы да Силвы после того, как появились сведения о подготовке нападения в январе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное издание Terra.

Отмечается, что информация об угрозе жизни президента поступила в распоряжение полиции в начале января. В записке сообщалось, что предполагаемые заговорщики, личности которых до сих пор не установлены, хотели совершить покушение на жизнь Лулы да Силвы, а также судьи Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайса.

По информации телеканала CNN Brasil, полиция считает, что организаторы заговора планировали использовать взрывчатые вещества, гранаты и американские крупнокалиберные винтовки Barrett M82. Власти страны пока не сообщили, удалось ли им окончательно устранить угрозу жизням Лулы да Силвы и ди Морайса.

В ноябре 2024 года бразильские правоохранительные органы уже начали расследование против нескольких офицеров и экс-лидера республики (2019-2022) Жаира Болсонару по подозрению в создании организованной преступной группировки и попытке переворота в 2022 году. Как следует из отчета ведомства, заговорщики хотели сорвать запланированную на 1 января 2023 года инаугурацию Лулы да Силвы, победившего Болсонару на выборах, и обсуждали возможность убийства пришедшего к власти лидера, однако так и не реализовали свой замысел.