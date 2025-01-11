10 тысяч военных примут участие в учениях НАТО

В учениях НАТО Steadfast Dart, которые пройдут в Румынии, Болгарии и Греции с 13 января по 26 февраля, примут участие около 10 тысяч военных из девяти стран альянса. Об этом говорится в аккаунте НАТО в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Главной их целью станет отработка действий у границ России. "Учения продемонстрируют способность НАТО быстро разворачивать силы для усиления своего восточного фланга", - говорится в заявлении блока.