https://news.day.az/world/1722202.html 10 тысяч военных примут участие в учениях НАТО В учениях НАТО Steadfast Dart, которые пройдут в Румынии, Болгарии и Греции с 13 января по 26 февраля, примут участие около 10 тысяч военных из девяти стран альянса. Об этом говорится в аккаунте НАТО в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
10 тысяч военных примут участие в учениях НАТО
В учениях НАТО Steadfast Dart, которые пройдут в Румынии, Болгарии и Греции с 13 января по 26 февраля, примут участие около 10 тысяч военных из девяти стран альянса. Об этом говорится в аккаунте НАТО в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Главной их целью станет отработка действий у границ России. "Учения продемонстрируют способность НАТО быстро разворачивать силы для усиления своего восточного фланга", - говорится в заявлении блока.
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