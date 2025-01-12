Кто в Европе будет строить отношения с Трампом?

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и венгерский лидер Виктор Орбан могут сыграть ключевые роли в выстраивании отношений Европейского союза (ЕС) и нового президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журнал напоминает, что Мелони недавно встречалась с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, а будущий госсекретарь США Марко Рубио хвалил ее как "великого союзника" и "сильного лидера". Кроме того, говорится в тексте, "Джорджа Мелони уже выдвигает себя и свою страну на передний план".

Большую роль может сыграть и Виктор Орбан, у которого хорошие отношения с Трампом уже много лет. Хотя Орбан долгое время был "аутсайдером" в ЕС, у него те же интересы, что и у других государств объединения, в том числе в важных экономических вопросах, пишут авторы.