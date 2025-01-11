https://news.day.az/society/1722143.html Для тех, кто не может прийти на участки, будут организованы мобильные урны для голосования - Мазахир Панахов Для тех, кто не сможет прийти на избирательные участки в связи с предстоящими муниципальными выборами в Азербайджане, будут организованы мобильные урны для голосования.
Для тех, кто не может прийти на участки, будут организованы мобильные урны для голосования - Мазахир Панахов
Для тех, кто не сможет прийти на избирательные участки в связи с предстоящими муниципальными выборами в Азербайджане, будут организованы мобильные урны для голосования.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал 11 января журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в рамках процесса печати избирательных бюллетеней в связи с муниципальными выборами.
Председатель ЦИК отметил, что граждане, желающие воспользоваться мобильными урнами, должны своевременно обратиться в соответствии с требованиями Избирательного кодекса.
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