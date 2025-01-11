https://news.day.az/society/1722143.html

Для тех, кто не может прийти на участки, будут организованы мобильные урны для голосования - Мазахир Панахов

Для тех, кто не сможет прийти на избирательные участки в связи с предстоящими муниципальными выборами в Азербайджане, будут организованы мобильные урны для голосования.