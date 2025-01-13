https://news.day.az/world/1722409.html Кто лидирует на выборах в Хорватии? - EXIT-POLL Действующий президент Зоран Миланович лидирует во втором туре выборов главы государства. Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP. Согласно результатам exit-poll, Миланович набрал 77,86 процента голосов, а Драган Приморак, которого поддерживает правящая Консервативная партия HDZ - 22,14 процента.
Кто лидирует на выборах в Хорватии? - EXIT-POLL
Действующий президент Зоран Миланович лидирует во втором туре выборов главы государства.
Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP.
Согласно результатам exit-poll, Миланович набрал 77,86 процента голосов, а Драган Приморак, которого поддерживает правящая Консервативная партия HDZ - 22,14 процента.
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