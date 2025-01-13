Кто лидирует на выборах в Хорватии?

Действующий президент Зоран Миланович лидирует во втором туре выборов главы государства.

Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP.

Согласно результатам exit-poll, Миланович набрал 77,86 процента голосов, а Драган Приморак, которого поддерживает правящая Консервативная партия HDZ - 22,14 процента.